Путину предложили ввести налог на малодетность

2017-05-10 11:50 | www.oxu.az | 3

В России предложили ввести налог на малодетность. Соответствующий пункт содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленной президенту России Владимиру Путину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Известия, документ разработал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям. Величина сбора пока не определена.

Документ предлагает ряд иных мер, направленных на поддержку многодетных семей.

Н.О.