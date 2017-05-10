Рейтинг самых «пиратских» стран мира

2017-05-10 11:57 | www.oxu.az | 3

Компания Muso по разработке антипиратских технологий подготовила список стран, чьи пользователи чаще всего посещали пиратские ресурсы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tech.onliner.by, из рейтинга понятно, что жители стран с наименьшим средним доходом чаще других заходят на ресурсы с контрафактным контентом. На первом месте по количеству посещений на одного пользователя оказалась Беларусь.

В топ-10 в большинстве своем оказались страны из бывшего Советского союза. Например, следом за Беларусью разместилась Литва, Грузия, Украина и Латвия.

Специалисты отмечают, что за прошлый год пиратство сократилось на 6%. Однако ситуацию в этой сфере нельзя назвать обнадеживающей.

У.А.

