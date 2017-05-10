"Anadolu Atəşi" представит в Баку потрясающее шоу "Шелковый путь"

2017-05-10 11:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 12,13 и 14 мая вновь выступит прославленный турецкий ансамбль "Anadolu Atəşi" ("Огни Анатолии"), сообщает Trend Life. Концерт под названием "İpək Yolu" (Шелковый путь) организован SA Organization.

Они частые гости на азербайджанской сцене и всякий раз им удается удивить и поразить великолепными танцевальными постановками.

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"Огни Анатолии" (тур. Anadolu Ateşi) - турецкий танцевальный ансамбль, состоящий из 120 танцоров, нескольких хореографов и технического персонала. Ансамбль давал представления более чем в 90 странах от США до Китая и Японии, перед аудиторией около 35 миллионов человек. Руководитель коллектива Мустафа Эрдоган. Коллектив удерживают два рекорда Книги рекордов Гиннесса, один - за самое быстрое исполнение танца с 241 танцевальными па в минуту, а другой - за наибольшую аудиторию в 400 000 зрителей в Эрегли. В своих шоу коллектив сплетает сольные номера, массовые драматические сцены, "оживающие" декорации, декламацию древних легенд и др.

SA Organization на протяжении 17-летней деятельности реализовала множество значимых проектов. Учрежденная Салехаттином Аталаем организация за эти годы добилась реализации ряда крупных концертных проектов, выступлений популярных звезд в Азербайджане, России, Казахстане, Украине, Нидерландах и других странах мира. Среди проектов концерты таких известных исполнителей, как Ибрагим Татлысес, Нилуфер, Ажда Пекан, Алишан, Ингрид Алберини, Мустафа Сандал, Руслана, Кенан Догулу, Сара Брайтман, группы İmagination, танцевальных коллективов "Anadolu Ateşi", "Tararam", "Şaman", театра "Кремлёвский балет" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)