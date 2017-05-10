Добыча на АЧГ сократилась на 4 тыс. баррелей, а расходы - на 118 млн. долларов

2017-05-10 11:56 | www.apa.az | 3

Среднесуточная добыча на блоке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ) в первом квартале 2017 года составила 581 000 баррелей («Чыраг» (55 000), «Центральный Азери» (124 000), «Западный Азери» (112 000), «Восточный Азери» (75 000), «Глубоководный Гюнешли» (121 000) и «Западный Чыраг» (94 000). Как сообщили АПА-Экономикс в BP-Azerbaijan, в целом за отчетный период с АЧГ добыто более 52 млн. баррелей или 7,1 млн. тонн.

Напомним, что в первом квартале 2016 года среднесуточная добыча на АЧГ составила 651 000 баррелей («Чыраг» (46 000), «Центральный Азери» (155 000), «Западный Азери» (116 000), «Восточный Азери» (69 000), «Глубоководный Гюнешли» (139 400) и «Западный Чыраг» (126 000). В целом за отчетный период с АЧГ было добыто 59 млн. баррелей или 8 млн. тонн.

На конец первого квартала 2017 года на АЧГ эксплуатировались 107 нефтедобывающих скважин и 48 газовых и водных инжекторов. Были пробурены 5 нефтедобывающих скважин и 2 водонапорные скважины.

За отчетный период операционные расходы по АЧГ составили 111 млн. долларов (в первом квартале 2016 года - 137 млн. долларов), капрасходы - 304 млн. долларов (в первом квартале 2016 года - 396 млн. долларов).

Отметим, что доля участия на АЧГ: BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), İnpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobile (8%), TPAO (6,8%), İtochu (4,3%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,7%).