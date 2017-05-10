Посольство Азербайджана распространило заявление в связи с инцидентом между азербайджанцами и армянами во время шествия в Москве

2017-05-10 11:58 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в посольстве, в заявлении говорится, что с целью создания напряженности между двумя нациями была совершена провокация.

Отмечается, что в связи с произошедшим и с целью предотвращения в будущем подобных инцидентов посол Полад Бюльбюльоглу провел переговоры с Министерством иностранных дел России, руководством Москвы и другими федеральными структурами.

В то же время подчеркивается, что посольство связалось с пострадавшими в результате инцидента нашими соотечественниками. Состояние их здоровья находится на контроле посольства.