Эксперт раскритиковал увеличение максимальной скорости на одной из улиц Баку – ВИДЕО

2017-05-10 12:04 | www.oxu.az | 3

На улице Юсифа Сафарова в Баку повысили максимально допустимую скорость движения до 80 км в час, но после этого ничего не изменилось. Наоборот, этот шаг повышает риск аварии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, на данной дороге примерно месяц назад завершились работы по реконструкции, после чего максимально допустимая скорость была повышена до 80 км в час. Эксперты называют данное решение очень серьезной ошибкой.

Эксперт Аршад Гусейнов утверждает, что при увеличении максимально допустимой скорости движения необходимо учесть ряд нюансов:

«На данной улице много пешеходов и общественных объектов и всего лишь один пешеходный переход, поэтому повышать здесь скорость до 80 км в час неправильно.

Скорость повышена с целью предотвращения пробок, однако соответствующий дорожный знак действует лишь на расстоянии одного километра. Разогнаться до 80 км в час на дороге можно лишь в ночное время. Днем это не получится сделать из-за большой плотности транспорта».

Представляем вам более подробный видеоматериал:

А.М.

