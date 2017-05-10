Франция не изменит позицию по нагорно-карабахскому конфликту с приходом к власти Макрона - Ариэль Коэн

2017-05-10 12:00 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Несмотря на то, что Франция всегда поддерживала Армению, и была одним из первых инициаторов резолюции о признании «геноцида» Армян, Париж не изменит позицию по нагорно-карабахскому конфликту, а также, в целом политику на Южном Кавказе, после прихода к власти нового президента Эммануэля Макрона. Об этом Trend в четверг сказал директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики, ведущий эксперт Института анализа глобальной безопасности, основатель компании International Market Analysis Ариэль Коэн.

По словам Коэна, администрация Макрона будет вести более пророссийскую политику, чем какая либо из прежних.

По словам Коэна, курс на независимость стран Южного Кавказа будет приоритетной для Франции.

Эксперт добавил, что во время своего президентства Макрон также упрочит отношения с Германией и США.

В минувшее воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу с результатом 66,1 процента, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9 процента).

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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