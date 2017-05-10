Азербайджанская СК PASHA Life Insurance начала сотрудничать с порталом www.e-pul.az

2017-05-10 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уже с сегодняшнего дня, клиенты PASHA Life Insurance смогут оплачивать сумму страховых взносов через портал www.e-pul.az.

Как сообщил пресс-секретарь страховой компании Эльнур Гусейнгулиев, платежи, осуществляемые через портал www.e-pul.az, действуют на все продукты страхования жизни компании: «Всего лишь воспользовавшись сайтом www.pasha-life.az или же посетив www.e-pul.az и зайдя в раздел «страхование», затем выбрав “PAŞA Həyat”, клиент сможет осуществить соответствующую оплату. Все эти шаги PASHA Life Insurance предпринимает для удобства клиентов. Но наши новинки состоят не только из этого. В будущем, учитывая комфорт клиентов и самое главное максимальную экономию их времени, мы сделаем еще больше нововведений».

Следует отметить, что www.e-pul.az, как электронная платежная система, отличается своими безопасностью, комфортом и гибкостью. Платежи могут быть выполнены с помощью компьютеров, планшетов и смартфонов. Все платежи осуществляются в режиме реального времени и сразу же садятся на счет.

PASHA Life Insurance в дополнение к указанной системе, также сотрудничает с платежными порталами www.kassam.az и www.izim.az.

ОАО PASHA Life Insurance действует с 14 февраля 2011 года. В настоящее время компания предоставляет такие продукты страхования жизни, как обязательное страхование, временное страхование жизни, накопительная инвестиция, страхование от неизлечимых болезней и другие добровольные предложения. С первого мая этого года, уставный капитал компании составил 40,250 миллиона манатов.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7026 AZN/USD.