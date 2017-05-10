Сопредседатель: «США должны играть более активную роль в решении нагорно-карабахского конфликта»

2017-05-10 11:59 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом в интервью информационному интернет-ресурсу «Голос Америки» заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Дипломат согласен с мнением, что США должны играть более активную роль в решении нагорно-карабахского конфликта: «В настоящий момент мы находимся на начальном этапе деятельности новой администрации президента США. Вашингтон все еще рассматривает разные версии построения своего внешнеполитического курса. Нужно немного потерпеть, и мы увидим, какого прогресса сможем достичь в перспективе. Главное в процессе строительства мира зависит от первых лиц сторон».

Р. Хогланд отметил, что сопредседатели не могут дать полной гарантии сохранения режима прекращения огня: «Это должно быть сделано непосредственно лидерами обеих стран. Они должны проявить инициативу и сказать, что настало время для лучшей жизни, более прекрасного мира. Мы должны сконцентрировать внимание на предложениях, которые удовлетворят обе стороны. Лидеры должны сесть за стол и провести переговоры, из которых каждый сможет извлечь пользу. В таких конфликтах нужно пытаться достичь не того, что ты хочешь, а общего результата, который будет полезен всем. Все должны стремиться к этому».