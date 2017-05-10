Капрасходы на БТД сократились на 6 млн. долларов

2017-05-10 12:05 | www.apa.az | 2

В первом квартале 2017 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) экспортировано примерно 8,3 млн. тонн (61,7 млн. баррелей) сырой нефти.

Как сообщили АПА-Экономикс в BP-Azerbaijan, эта нефть в порту Джейхан была загружена на 77 танкеров. В первом квартале 2017 года операционные расходы на БТД составили примерно 29 млн. долларов, капитальные расходы - 5 млн. долларов. Напомним, что в первом квартале 2016 года операционные расходы на БТД составили примерно 29 млн. долларов, капитальные расходы - 11 млн. долларов. Таким образом, капитальные расходы на БТД сократились на 6 млн. долларов.

Напомним, что трубопровод БТД протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. В первом квартале 2017 года по БТД транспортировано 9 млн. тонн (67 млн. баррелей нефти). За весь период эксплуатации по БТД транспортировано 2,67 млрд. баррелей (357 млн. тонн нефти), которая в Джейхане загружена на 3502 танкера и отправлена на мировой рынок.

Отметим, что в настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с Шахдениз. Кроме того, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%); AzBTC (25,00%); Chevron (8,90%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENİ (5,00%); Total (5,00%), İtochu (3,40%); İnpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (2,36%).