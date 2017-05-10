Посольство об армянской провокации в Москве

2017-05-10 12:10 | www.oxu.az | 2

Посольство Азербайджана в России распространило информацию в связи с инцидентом между азербайджанской и армянской молодежью во время шествия «Бессмертного полка» в Москве 9 мая 2017 года.

Как сообщили Oxu.Az в посольстве, в заявлении говорится, что провокация была совершена с целью создания напряженности между двумя народами.

Отметим, что в связи с инцидентом и с целью недопущения подобных случаев в будущем посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюлоглы переговорил с МИД России, руководством Москвы и другими соответствующими федеральными структурами.

В то же время подчеркивается, что посольство связалось с пострадавшими во время инцидента азербайджанцами и следит за их состоянием.

Напомним, что в Москве произошел инцидент между азербайджанцами и армянами в ходе проведения акции «Бессмертный полк».

Причиной этому стало поднятие армянами флага так называемой «Нагорно-карабахской республики».

Игнорируя устное предупреждение наших соотечественников, армяне не оставили свои провокации и стали атаковать наших соотечественников. В результате чего между сторонами завязалась драка. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Среди азербайджанцев имеются пострадавшие.

Н.О.

