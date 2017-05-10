Посол Ирана был вызван в МИД Пакистана

2017-05-10 12:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Пакистана пригласило посла Ирана в Исламабаде в связи с заявлением начальника генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерала Мохаммада Бакери, сообщает PressTV.

Согласно сообщению, иранского посла Мехди Хонардоуста вызвали во вторник в МИД, чтобы передать опасения Пакистана по поводу предостережения Бакери о том, что Иран сам разберется с террористами, если Пакистан сам этого не сделает.

«Мы ожидаем, что пакистанские чиновники будут контролировать границы, арестовывать террористов и закрывать их базы... Если террористические атаки продолжатся, мы нанесем сокрушительные удары по их безопасным убежищам, - сказал Бакери в понедельник.

Он сделал замечания в связи с инцидентом на ирано-пакистанской границе, в результате которого 11 апреля погибло 11 иранских пограничников, заявив, что приграничная территория на пакистанской земле «к сожалению» превратилась в убежище и учебный полигон для террористов «нанятых Саудовской Аравией, с одобрение США».

Во время встречи с иранским послом в пакистанском МИД, Ирану было настоятельно предложено воздерживаться от заявлений, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям между соседними странами.

Между тем, командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан заявил, что страна оставляет за собой право уничтожать базы террористов в Пакистане.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа «Джаш-уль-Адль». Нападавшие сбежали на пакистанскую территорию сразу после нападения.

После нападения МИД Ирана пригласил пакистанского посла, сообщив ему о решительном протесте Тегерана. На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в Пакистан во главе высокопоставленной политической, военной и охранной делегации для обсуждения этой трагедии и проведения переговоров с высокопоставленными пакистанскими должностными лицами.

(Автор: Эльмира Таривердиева)