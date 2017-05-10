В Баку сдают в аренду офис по небывало высокой цене

2017-05-10 12:24 | www.oxu.az | 3

В апреле этого года на рынке аренды жилья Баку площадь предлагаемых офисов выросла по сравнению с мартом на 35% и составила 37 тыс. 900 кв. метров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Общественное объединение «Участники рынка недвижимости», 3 тыс. 820 кв метров прироста сформировалось за счет новых офисов, 1062 кв метров – недавно отремонтированных офисов.

Отмечается, что рост предложения на рынке аренды офисов может быть связать с закрытием ряда банков, прекращением деятельности ряда предприятий, а также переездом многих арендаторов из средних в малые офисы с целью оптимизации расходов.

Больше всего предложений по аренде офисов было зарегистрировано в Насиминском районе (30%), а меньше всего – в Бинагадинском (5%) и Низаминском (3%) районах.

В Гарадагском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском и Пираллахинском районах из-за слаборазвитой деловой инфраструктуры предложений зарегистрировано не было.

62% предлагаемых на рынке офисов расположены в бизнес-центрах и «Плазах», а 38% - в жилых домах.

Также сообщается, что самый дорогой офис на рынке аренды в Баку расположен в «Ичеришехер». Стоимость аренды 10-комнатного объекта площадью 600 кв. метров обойдется в 11 тыс. манатов в месяц.

У.А.

