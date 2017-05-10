«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank

2017-05-10 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В канун 1 июня - Международного дня защиты детей, Kapital Bank воплощает в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» («Nağıllara səyahət)». Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, в рамках проекта в ряде городов страны будут бесплатно показаны театральные спектакли для детей.

13 мая в Шекинском Государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «Калилла и Димна», а 14 мая в Государственном драматическом театре в Гяндже – спектакль «Тык-тык ханум». Время начала спектаклей 12:00, 14:00 и 16:00. Во время мероприятия будут проведены интересные конкурсы и вручены подарки детям от Kapital Bank.

В выходные дни на следующей неделе в рамках этого же проекта пройдут детские спектакли еще в двух районах Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.