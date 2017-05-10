В общественных местах Баку расширен охват бесплатным Wi-Fi

2017-05-10 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории "Белого города", парка "Сахил" и парка Центра Гейдара Алиева в рамках предстоящих IV Игр исламской солидарности "Баку-2017", которые пройдут с 12 по 22 мая 2017 года, сообщила Trend в среду специалист по связям с общественностью ПО Нурана Алиева.

По словам Алиевой, работы по расширению охвата беспроводной сети ведутся в рамках проекта "Общественный Wi-Fi": этой сетью в настоящее время охвачена территория Национального приморского парка и Ичери Шехер. Число пользователей сервиса на указанных территориях достигло 150 тысяч.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона. В ближайшее время пользователям сервиса будет предложен упрощенный метод доступа к сервису.

"Цель проекта "Общественный Wi-Fi" - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей. В перспективные планы оператора входит расширение охвата бесплатного беспроводного доступа к сети интернет и в других общественных местах столицы", - сказала Алиева.

(Автор: Гусейн Велиев)

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