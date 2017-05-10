В первом квартале из BP уволилось около 32 гражданина Азербайджана

2017-05-10 12:13 | www.apa.az | 3

В первом квартале 2017 года число работников-граждан Азербайджана в BP составляло 2785 человек, сюда входили и работники-контрактники.

Как сообщили АПА-Экономикс в BP-Azerbaijan, около 87% постоянных специализированных работников компании в Азербайджане составляют местные специалисты, из которых большинство занимают руководящие должности, в том числе в состав регионального руководства компании входят шесть азербайджанцев, из них трое назначены на пост вице-президента в 2016 году. У компании имеются обязательства о том, что до конца 2018 года 90% квалифицированных работников будут составлять местные кадры. Это означает, что на ряде должностей, требующих квалификации, иностранные кадры будут заменены местными. 100% неквалифицированных работников компании составляют местные кадры.

Отметим, что к концу 2016 года число работников-граждан Азербайджана в BP составляло 2817 человек.