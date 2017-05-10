Азербайджан сократил добычу Azeri Light

2017-05-10 12:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в первом квартале 2017 года добыл более семи миллионов тонн легкой нефти против восьми миллионов тонн, добытых в январе-марте 2016 года, говорится в отчете компании BP Azerbaijan по итогам деятельности за первый квартал года, распространенном в среду.

BP Azerbaijan является оператором блока азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где добывается сорт Azeri Light.

По данным отчета, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 581 тысячи баррелей, в том числе 55 тысяч баррелей на платформе "Чираг", 124 тысячи баррелей на платформе "Центральный Азери", 112 тысяч баррелей на "Западном Азери", 75 тысяч баррелей на "Восточном Азери", 121 тысяча баррелей на "Глубоководном Гюнешли" и 94 тысячи баррелей на "Западном Чираге".

В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн нефти Azeri Light против 31,3 миллиона тонн, добытых годом ранее.

В первом квартале операционные затраты в рамках проекта составили 111 миллионов долларов, капитальные - около 304 миллионов долларов.

Контракт по разработке блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP - 35,8 процента, Chevron - 11,3 процента, Inpex - 11 процентов, AzACG - 11,6 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,7 процента.

(Автор: Максим Цурков)

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