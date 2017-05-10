Общественность Азербайджана отмечает 94-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-10 12:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 10 мая отмечается 94-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В день рождения общенационального лидера представители общественности республики, жители, прибывшие в Баку из различных уголков Азербайджана, гости столицы возлагают венки и цветы к могиле Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, чтобы почтить светлую память великого лидера.