Сократилось число азербайджанцев в BP

2017-05-10 12:44 | www.oxu.az | 3

По состоянию на конец первого квартала 2017 года число граждан Азербайджана среди работников компании BP составило 2785, включая и рабочих-контрактников.

Об этом Oxu.Az сообщили в компании.

Отметим, что по информации Marja, к концу 2016 года число граждан Азербайджана среди работников BP составило 2817 человек, включая и рабочих-контрактников.

Таким образом, в первом квартале число граждан Азербайджана среди работников BP снизилось на 32 человека.

У.А.

