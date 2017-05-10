Это видео с Гейдаром Алиевым еще никто не видел – ВИДЕО

2017-05-10 12:50 | www.oxu.az | 3

Появилось интересное видео с покойным президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на сайте 10may.az.

На кадрах Гейдар Алиев сидит за столом в компании представителей интеллигенции и государственных деятелей. Среди них бывший министр иностранных дел Гасан Гасанов, вице-премьер Эльчин Эфендиев, народный артист Алиаббас Гадиров, народный поэт Зохраб Таир, композитор Сиявуш Керимли, народные поэты Габиль и Залимхан Ягуб.

Гейдар Алиев пьет чай и непринужденно беседует с присутствующими.

Представляем вам это видео:

A.M.