В Сирии к перемирию присоединились 1495 населенных пунктов

2017-05-10 12:40 | www.trend.az | 3

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1495, говорится в информационном бюллетене Минобороны России о примирении в САР, передает ТАСС.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Тармала провинции Идлиб, Маджаль Шамс и Аль-Сидиана провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1495", — говорится в тексте бюллетеня.

Сообщается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боев с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"С лидерами незаконных вооруженных формирований в течение суток подписаны пять заявочных листов о прекращении боевых действий. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 218", — добавляется в бюллетене.