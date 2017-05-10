Первичная территориальная партийная организация YAP UNEC: 94+94 (ФОТО)

2017-05-10 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По случаю 94-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 94 сотрудников и студентов UNEC вступили в ряды партии «Ени Азербайджан» (YAP).

Как говорится в сообщении UNEC, распространенном в среду, членские удостоверения сотрудников и студентов, вновь вступивших в ряды YAP UNEC, были вручены на мероприятии, организованном по случаю 94-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера. Еще 94 сотрудников и студентов с целью поддержки идей Гейдара Алиева и политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, обратились для вступления в члены партии.

Первичная территориальная партийная организация YAP UNEC создана в январе 1993 года. Организация, отличающаяся по показателям количества и качества, а также эффективной деятельностью, является одной из первичных территориальных организаций.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. Бренд UNEC зарегистрирован и запатентован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту.