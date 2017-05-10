Синоптики обещают плохую погоду

2017-05-10 12:57 | www.oxu.az | 3

В четверг, 11 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможны дожди, грозы. Ветер северо-западный, порывистый.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 18-23, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 60-70%.

Начиная с 11 мая до полудня 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове подует сильный северо-западный ветер, температура воздуха снизится на 5-9 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 мая на Абшеронском полуострове подует сильный ветер хазри и температура воздуха значительно снизится, что неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром возможен туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера, возможен град. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 22-28, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Начиная с полудня 11 мая до утра 13 мая погода на территории страны будет нестабильной, временами пойдут дожди, местами интенсивного характера. Возможен град. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха снизится на 5-9 градусов. Уровень воды в реках повысится.

З.Г.