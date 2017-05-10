Президент Ильхам Алиев: Оккупационная политика Армении является атакой на культурно-историческое наследие не только Азербайджана, но и ислама в целом

2017-05-10 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Оккупационная политика Армении является атакой на культурно-историческое наследие не только Азербайджана, но и ислама в целом. Об этом говорится в статье под заголовком «Укрепление исламской солидарности является вызовом времени» Президента Азербайджана Ильхама Алиева, опубликованной в официальном печатном органе Организации Исламского сотрудничества - журнале OICJournal.

«Мы должны признать, что сегодня исламский мир находится лицом к лицу с серьезными вызовами, многочисленными проблемами, ждущими своего решения. В их числе можно отметить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, такие проблемы, как палестинская и кашмирская, возникшее в ближневосточных государствах противостояние, миграционный кризис и другие вопросы. Известно, что армяне за последние 200 лет осуществили кровавые акции для реализации своих планов по захвату исторических земель Азербайджана и создания на этих территориях своего государства. Нынешнее армянское государство тоже создано именно на исконных азербайджанских землях. Продолжая эту агрессорскую политику, Армения в начале 90-годов прошлого века оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, в результате чего более миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, в отношении наших соотечественников были совершены этническая чистка и геноцид», - говорится в статье главы государства.

В статье Президента Азербайджана также подчеркивается, что в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, осуждающие применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий, подтверждающие территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность международно-признанных границ страны.

«Подобные документы были приняты также ОБСЕ, Советом Европы, Европейским союзом, Движением неприсоединения и другими авторитетными международными структурами. Организация исламского сотрудничества приняла многочисленные резолюции, поддерживающие территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана, призывающие признать Ходжалинский геноцид, предпринять практические шаги против захватнической политики Армении, вопрос неоднократно обсуждался в Совете министров иностранных дел организации, а также в сентябре 2016 года в рамках ОИС была учреждена Контактная группа по агрессии Армении против Азербайджана и состоялось ее первое заседание. Считаю, что резолюции ООН и ОИС, в которых Армения открыто признана агрессором, должны стать основным месседжем для всех мусульманских стран, намеренных развивать отношения с государством-оккупантом. Потому что оккупационная политика Армении является атакой не только на религиозно-культурные богатства Азербайджана, но и культурно-историческое наследие ислама в целом. На оккупированных Арменией территориях разрушены относящиеся к исламской культуре сотни памятников, мечетей, мест поклонения, кладбищ и др., все это было подтверждено миссиями ОБСЕ по расследованию фактов. Хотел бы также отметить, что Пакистан и Саудовская Аравия из-за оккупации Арменией азербайджанских земель официально отказались признавать Армению, Турция же не создала с этой страной никаких связей. В настоящее время пять мусульманских государств официально признали Ходжалинский геноцид. Мы считаем все это примером братского отношения и реальной поддержки», - говорится в статье главы государства.