Британские преподаватели принимают экзамены у студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

2017-05-10 12:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках летней экзаменационной сессии в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), экзамены для студентов старших курсов, обучающихся по специальностям «Инженер по нефти и газу» и «Инженер-химик», принимают профессора и сотрудники британского университета Хериота-Ватта (УХВ).

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в среду, экзаменационные вопросы составляются на основе тех, что разрабатывают в британском университете, а сами экзамены проводятся на основе учебной программы УХВ и одновременно с экзаменами в университете Хериота-Ватта, с учетом разницы в часовых поясах, что позволяет предотвратить возможные попытки студентов двух вузов обмениваться ответами на экзаменационные вопросы с помощью электронных ресурсов.

Находящаяся в БВШН делегация представителей университета Хериота-Ватта, в которую входят генеральный директор Института нефтегазовой инженерии, профессор Джон Форд, профессор департамента машиностроения, технологического проектирования и энергетики Института технических и естественных наук (ТЕН) Грэйм Уайт, менеджер по обучению и преподаванию отдела поддержки студентов ТЕН Патриция Дункан и сотрудница этого отдела, координатор проекта сотрудничества с БВШН Ирен Фокс, принимает участие в организации экзаменов в Высшей школе и контроля за их проведением. После экзаменов письменные ответы студентов через службу быстрой почты отправляются в университет Хериота-Ватта в Эдинбург, что обеспечивает прозрачность и объективность не только самого экзаменационного процесса, но и результатов оценки работ.

Соответствующий приказ об организации в Высшей школе летней экзаменационной сессии 2016/2017-го учебного года был подписан ректором БВШН Эльмаром Гасымовым. Экзамены с участием британских преподавателей и сотрудников университета Хериота-Ватта продлятся до 16 мая.