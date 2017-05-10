SpaceX провела первые огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты – ВИДЕО

2017-05-10 13:05 | www.oxu.az | 3

Американская SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Как передает Oxu.Az, видео тестов компания выложила в Twitter, кратко о них сообщает издание Ars Technica.

Испытания состоялись в начале мая на одном из стендов принадлежащего компании ракетного полигона в городе Макгрегор (штат Техас, США). Тесты центрального блока первой ступени Falcon Heavy признаны успешными.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.

В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. На 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

Н.О.