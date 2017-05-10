В форму «Карабаха» внесут изменения

2017-05-10 13:10 | www.oxu.az | 3

В сезоне 2017-2018 года футбольный клуб «Карабах» будет играть в «звездной» форме.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главный директор клуба Амрах Челикел.

По словам А. Челикеля, такое решение принято в связи с тем, что «Карабах» стал 5-кратным чемпионом Азербайджана. Представитель клуба отметил, что на форме будет изображена одна звезда.

Отметим, что сейчас азербайджанские клубы «Кяпяз» и «Интер» по количеству чемпионства выходят на поле в форме с соответственно 3 и 2 звездами. «Нефтчи» носит форму с 1 звездой, т.к. является 8-кратным чемпионом.

A.M.

