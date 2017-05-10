Завтра в Баку сильный северный ветер

2017-05-10 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С четверга до второй половины дня пятницы в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, и по сравнению с предыдущими днями ожидается постепенное снижение температуры воздуха на 5-9 градусов, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В районах Азербайджана со второй половины пятницы до утра субботы установится нестабильная погода, в отдельных местах ожидаются кратковременные, грозовые дожди, местами ливневые, также возможен град.

Ожидается порывистый западный ветер. Температура постепенно снизится на 5-9 градусов по сравнению с прошлыми днями. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)