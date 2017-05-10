У Бакинского шопинг-фестиваля есть большой потенциал - заместитель посла Израиля в Азербайджане

2017-05-10 12:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заместитель посла Израиля в Азербайджане Амир Ром считает, что у Бакинского шопинг-фестиваля есть большой потенциал для того, чтобы превратиться в традиционное и успешное мероприятие.

В своем интервью официальному сайту фестиваля — bakushopfest.com Ром отметил, что это может произойти благодаря специальным скидкам и уникальным коммерческим предложениям со стороны Фестиваля.

“Новые инициативы правительства Азербайджана, в первую очередь внедрение выдачи электронных виз и системы Tax Free, являются по-настоящему позитивными шагами, которые будут способствовать прогрессу, а также процессу диверсификации экономики. Поступая таким образом, можно превратить Азербайджан в бренд — место, где сочетаются богатые культурные и исторические туристические места, удивительная природа, превосходная еда и рестораны, а также привлекательные возможности для покупок. Надеюсь, мы станем свидетелями роста числа туристов, приезжающих из Израиля, которые будут пользоваться всеми этими возможностями», — сказал заместитель посла.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.