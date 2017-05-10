BP: Работы по реализации проекта «Шахдениз-2» выполнены на 92%

2017-05-10 13:15 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в компании BP-Azerbaijan, это соответствует графику начала добычи первого газа в 2018 году. Работы в рамках второй стадии ведутся на всех строительно-монтажных и производственных участках как на море, так и на суше, включая Сангачальский терминал, площадку ATA (AMEK/Tekfen/Azfen), Бакинский завод глубоководных оснований, и вдоль маршрута Южно-кавказского трубопровода.

Завершилось строительство обоих верхних модулей платформы «Шахдениз-2», завершаются их эксплуатационные испытания. Отправка модулей в море и установка планируется летом 2017 года. По данным компании, на Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство и эксплуатационные испытания судна «Ханкенди», предназначенного для подводных строительных работ в рамках Стадии-2. Летом 2017 года судно «Ханкенди» отправится в море для испытаний. Наряду с этим, продолжаются работы и в рамках проекта расширения Южно-кавказского трубопровода. К проведению работ по разработке «Шахдениз-2» по всем основным контрактам было привлечено свыше 24 тыс. человек, из которых 80% являются гражданами страны.