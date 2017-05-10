Dihaj выступит в первой части финала "Евровидения-2017" (ФОТО)

2017-05-10 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве (Украина) состоялась пресс-конференция представителей десяти стран, которые прошли финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

В ходе пресс-конференции Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выразила признательность всем, кто голосовал за Азербайджан, отметив, что довольна своим выступлением в полуфинале.

В ходе жеребьевки, проведенной после пресс-конференции, было определено, что представительница Азербайджана на конкурсе выступит в первой части финала "Евровидения-2017".

На конкурсе Диана Гаджиева выступает с песней Skeletons. Авторы песни - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Автор сценического решения для конкурсной песни "Skeletons" — известный азербайджанский хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде.

Действие разворачивается в пустой комнате, стены которой исписаны мелом. Надписи - это слова песни Dihaj. Комната - символ разрушительных отношений, внутренних границ и секретов - тех самых "скелетов". Мужчина в маске - образ "плохого парня", а символическая лестница показывает эмоциональное расстояние между влюбленными. Наша героиня - сильная женщина, и постепенно побеждает разрушающие ее чувства. Стены пали, как и маска мужчины. Он готов снова быть с героиней, но уже слишком поздно. Она заставила снять маску, которую он надел в их отношениях, но оставила его в комнате, из которой так смело сбежала сама. В конце постановки четыре бэк-вокалистки присоединяются к Dihaj на сцене.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая.

(Автор: Джани Бабаева )