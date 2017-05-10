В Лейпциге в ходе антитеррористической операции задержали несколько человек

2017-05-10 13:06 | www.trend.az | 3

Полиция немецкого города Лейпцига задержала несколько человек в ходе антитеррористической операции в среду, передает РИА Новости со ссылкой на издание Tag24.

Сообщается, что отряды спецназначения провели обыски как минимум в трех домах. По данным издания, операция была направлена против предполагаемых членов "Исламского государства" (ИГ) и других террористических сирийских группировок, которые могут скрываться в Германии.

Сообщается, что генеральная прокуратура подтвердила факт проведения операции, но о ее причинах не сообщила.