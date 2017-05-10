Овиг Демирчян украл номер у Сергея Лазарева

2017-05-10 13:20 | www.oxu.az | 3

На «Евровидения» у российского исполнителя Сергея Лазарева украли номер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Dni.ru, к такому выводу пришли пользователи Сети, увидев выступления участников сразу нескольких стран, которые, по мнению блогеров, позаимствовали у него идею номера.

Это продемонстрировал эфир первого полуфинала «Евровидения», который состоялся накануне, 9 мая. Так, представитель Кипра — кипрский певец армянского происхождения Овиг Демирчян буквально скопировал выступление Лазарева, в ходе которого тот вращался на фоне звездного неба и геометрических фигур.

З.Г.

