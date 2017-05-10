Айбениз Гашимова и группа "Бюлюбюлляр" выступят на закрытии Бакинского шопинг-фестиваля

2017-05-10 13:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова, ее группа "Бюльбюлляр" и учащиеся Творческой академии исполнительницы выступят сегодня с концертом на закрытии Бакинского шопинг-фестиваля, сообщает Trend Life. Праздничная программа будет представлена у ворот "Гоша гала" в древней части Баку - Ичери шехер Начало в 17.30.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Вугар Иманов)