Минздрав выделило 2 медучреждения в связи с Играми исламской солидарности

2017-05-10 13:28 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев сказал, что с этой целью бригады скорой помощи приведены в состояние полной готовности.

По его словам, в рамках Игр некоторые соревнования уже начались и сегодня 20 бригад размещены в местах их проведения: «Бригады скорой помощи обеспечены новыми автомобилями, медработники прошли специальную подготовку. С целью оказания населению необходимой медицинской помощи в период Игр создан оперативный штаб, который будет функционировать круглосуточно».