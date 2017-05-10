Замминистра: «При наличии лицензии разрешается импорт лекарств китайского производства»

2017-05-10 13:36 | www.apa.az | 2

«Министерство здравоохранения внимательно относится к качеству всех импортируемых в Азербайджан лекарственных препаратов».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Элсевяр Агаев.

Заместитель министра выразил отношение к заявлениям некоторых депутатов в Милли Меджлисе о том, что лекарства китайского производства завозятся в страну под видом произведенных в Европе. По его словам, разрешение на импорт лекарств выдается лишь после проверки каждой серии в центре аналитической экспертизы: «Кроме того, есть принятые во всем мире правила, любой производитель может производить свою продукцию в Китае и любой другой стране. Ведущие европейские компании могут производить лекарства в Китае, Южной Корее из-за дешевой рабочей силы. При наличии официальной лицензии выдается разрешение на их импорт в Азербайджан».

Говоря о качестве произведенных в Китае лекарств, замминистра сказал: «Большинство европейских компаний используют китайское сырье. Основной источник сырья на мировом рынке лекарственных препаратов производится в Китае».