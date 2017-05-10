В Баку иностранец умер на рабочем месте

2017-05-10 13:30 | www.oxu.az | 2

В Баку иностранный гражданин умер у себя в кабинете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, сотрудник компании Permasteelisa Qrup, офис которой находится на проспекте Нефтчиляр, гражданин Хорватии Босилко Барисич, 1966 года рождения, умер у себя в кабинете. Предварительное обследование показало, что причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Отметим, что хорватский специалист работал над строительством торгово-развлекательного центра Xəzər Waterfront в Баку.

A.M.

