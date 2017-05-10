Азербайджан - мой фаворит - техделегат FIG

2017-05-10 13:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Я очень счастлива, что художественная гимнастика впервые включена в программу Игр исламской солидарности и примечательно, что это произошло именно на играх в Баку, сказала Trend в среду технический делегат Международной федерации гимнастики (FIG) Габриэла Соуза Сальвадор.

"Я уже в третий раз за этот год приезжаю в Баку. В первый раз в январе для участия в межконтинентальных судейских курсах FIG, в апреле - на Кубок мира по художественной гимнастике и сейчас в качестве технического делегата на Игры исламской солидарности, причем я впервые участвую в соревнованиях как техделегат", - сказала Сальвадор.

Техделегат считает, что Национальная арена гимнастики полностью готова к старту соревнований.

"В Баку всегда все проходит на высочайшем уровне, всегда хорошо готовы и организованы. И сейчас в Арене все готово к началу Игр", - сказала Сальвадор.

"Включение художественной гимнастики в программу Исламиады позволит гимнасткам из ряда стран выступать и соревноваться на высоком уровне и приведет к большому развитию гимнастики в разных уголках мира.

Примечательно, что это случилось именно на играх в Азербайджане, где развитие гимнастики поражает", - сказала Сальвадор.

По ее мнению, явным фаворитом соревнований являются азербайджанские гимнасты.

"Будут бороться за медали Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова. Также в числе фаворитов команды Узбекистана и Турции. Что касается предстоящего Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартует 19 мая в Будапеште, на котором я буду судьей, думаю, что Марина Дурунда сможет побороться там за высокие места, как и юношеская команда Азербайджана в групповых упражнениях", - сказала Сальвадор.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и трем неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)