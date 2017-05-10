НАТО увеличит небоевой контингент в Афганистане - Столтенберг

2017-05-10 13:34 | www.trend.az | 2

НАТО в ближайшие недели примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность… Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек, сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение в течение ближайших нескольких недель", — сказал Столтенберг журналистам в Лондоне.

"Возврата к боевой миссии (в Афганистане) не будет, она продолжит быть тренировочной и вспомогательной", — добавил генсек альянса.

По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.