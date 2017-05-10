«Посол Мира» сделал презентацию «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» на международном форуме

2017-05-10 13:41 | www.apa.az | 2

С 30-го апреля по 5-е мая в египетском городе Александрия проходил региональный форум, посвященный теме «Участие молодежи и гражданский вклад».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, форум был организован Шведским институтом Александрии и Институтом датско-египетского диалога. На форум была приглашена молодёжь из региона (ЕС-БВСА). Идея этой конференции заключалась в том, чтобы вместе привлечь молодежь и политических активистов из Европы и БВСА (Ближний Восток и Северная Африка) к обсуждению форм расширения политического участия в плюралистических обществах с целью создания сети молодежи с общими ценностями во всем регионе.

В форуме приняли участие активные члены различных политических партий, студенты и ученные, проводящие научные исследования в области политических партий, политического участия, включая и экстремизм. В список участников также вошли депутаты из Марокко, Египта и Туниса, политики из Ливана и представители правительства Египта, в том числе глава пресс-службы президента Египта Др. Раша Аллам.

В рамках этого форума также прошла презентация «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». Презентацию провел Посол Мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» из Польши Витольд Олейник.

Витольд Олейник подчеркнул основные принципы Платформы Мира и рассказал участникам из стран ЕС и БВСА про хрупкость ситуации в регионе Южного Кавказа.

Участники имели возможность лучше ознакомиться с динамикой региона, с существованием угрозы возможного распространения конфликта и его последствий для всего Ближнего Востока и Европы. Так же, участники форума подчеркнули необходимость мирного урегулирования этого конфликта. Все участники продемонстрировали свою заинтересованность и выразили надежду на скорейшее решение вопроса в рамках международного права и переговоров.