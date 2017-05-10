С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане снизится на 5-9 градусов

2017-05-10 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами возможны грозовые дожди, ожидается сильный северный ветер сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 18-23, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80, днем 60-70 процентов.

После солнечной и теплой погоды, которая продолжится несколько дней, с 11 мая до второй половины 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, ожидается постепенное снижение температуры на 5-9 градусов.

11-12 мая на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается заметное снижение температуры воздуха, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами будет туман, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, возможен град.

Порывистый западный ветер. Ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)