Федерация гимнастики Азербайджана полностью готова к Играм исламской солидарности - Фарид Гаибов

2017-05-10 13:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана полностью готова к проведению Игр исламской солидарности, сказал в интервью Trend в среду генеральный секретарь федерации Фарид Гаибов.

"У нас есть все условия, все необходимое оборудование, чтобы проводить крупные мероприятия на самом высоком уровне", - сказал Гаибов.

Он отметил, что у Федерации гимнастики Азербайджана большой опыт в проведении международных мероприятий, и отзывы гостей о ее работе всегда положительные.

Гаибов напомнил, что только с начала этого года федерацией были организованы трое судейских курсов - межконтинентальные и два международных, и три Кубка мира по всем олимпийским гимнастическим дисциплинам - спортивной мужской и женской гимнастике, батуту и художественной гимнастике. Кроме того, на прошлой неделе в Азербайджане впервые прошло заседание Совета Международной федерации гимнастики, являющееся очень большим событием в международном гимнастическом календаре.

Генсек федерации отметил, что доволен работой команды, которая очень старалась, чтобы все прошло гладко и на уровне.

По его словам, по итогам заседания Совета Федерация гимнастики получила самые высокие оценки от участников мероприятия, начиная с президентов Международной и Европейской федераций гимнастики.

Гаибов отметил, что монтаж оборудования для проведения Игр исламской солидарности в Национальной гимнастической арене начался сразу же после завершения Кубка мира по художественной гимнастике, прошедшего в Баку в конце апреля.

По его словам, на сегодня все подготовительные работы в гимнастической арене уже завершены.

Гаибов напомнил, что художественная гимнастика была включена в Игры исламской солидарности по предложению азербайджанского организационного комитета, и в этом году соревнования по данному виду спорта будут проводиться в рамках Исламиады впервые. В результате на гимнастические соревнования приехали спортсмены из 12 стран, что, по словам Гаибова, совсем неплохо для первого раза.

Генсек федерации сообщил, что вопрос об участии гимнастики в последующих Играх исламской солидарности в дальнейшем каждый раз будет индивидуально решаться с каждой из стран-организаторов Игр, исходя из их возможностей и инфраструктуры. В то же время он напомнил, что следующие Игры будут проводиться в Турции, где гимнастика достаточно популярна.

"Поэтому, я думаю, что, как минимум, на следующих Играх гимнастика будет представлена", - сказал Гаибов.

Говоря о планах федерации до конца года, Гаибов сообщил, что предстоит провести внутренние соревнования по всем шести гимнастическим дисциплинам, которые были отложены из-за загруженного календаря международных соревнований в Баку в первой половине года. Кроме того, по его словам, федерация будет готовиться к чемпионатам мира по всем гимнастическим видам, которые пройдут осенью.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)