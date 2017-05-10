В Армении младшего сержанта застрелил сослуживец

2017-05-10 13:57 | www.apa.az | 3

В N-ской военной части Министерства обороны Армении утром 10 мая был застрелен военнослужащий.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, пресс-служба Следственного комитета Армении сообщает, что военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в госпиталь.

По предварительным данным, Месропян получил ранение в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 373 УК Армении, ведется следствие.