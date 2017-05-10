Минздрав выразил отношение к доставляемых из Китая лекарств

2017-05-10 14:00 | www.oxu.az | 4

Замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевяр Агаев выразил отношение к претензиям, связанным с качеством доставляемых из Китая лекарственных препаратов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в интервью журналистам замминистра сказал, что минздрав уделяет особое внимание качеству доставляемых в Азербайджан лекарств.

Он отметил, что в Центре аналитической экспертизы министерства проверяется каждая серия лекарственных препаратов: «Лишь после этого разрешается их экспорт. Согласно принятым в мире правилам, компания-производитель в официальной форме может производитель свою продукцию как в Китае, так и в другой стране. Даже ведущие европейские страны могут построить свое производство в Китае или же в Южной Корее. Это связано с дешевой рабочей силой. Разрешение на их импорт в Азербайджан предоставляется при наличии официальной лицензии для производства этих лекарств. Считаю, что импортируемые из Китая лекарственные препараты не являются китайского производства. Они просто производятся там европейскими странами. Большинство мировых производителей используют китайское сырье. Основным источником лекарственного сырья в мире является Китай».

A.M.