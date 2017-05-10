Турция намерена расширить географию рейсов в российские города

2017-05-10 13:59 | www.trend.az | 4

Турция может расширить географию авиаперевозок из российских регионов, а также увеличить количество рейсов, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"В Турции не видят и не ожидают проблем ни с чартерами, ни с регулярными рейсами из России на курорты страны. Более того, Россия и Турция сейчас проводят переговоры о расширении географии авиаперевозок в Турцию из российских регионов. Вырастет и количество рейсов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время регулярные рейсы связывают Турцию с 18-ю городами Российской Федерации. Уже есть договоренность об увеличении этого количества до 26 российских городов, заявил Арслан. Кроме того, по словам министра, к концу июня только турецкие перевозчики будут выполнять из российских городов в аэропорты Турции до 470 рейсов в неделю (в прошлом году — 102 рейса в неделю).