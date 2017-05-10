ЕБРР изменил прогноз по Азербайджану

2017-05-10 14:08 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, это отмечается в обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). ЕБРР в ноябре прошлого года прогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1%. «В первом квартале текущего года рецессия в Азербайджане составила 0,9%, при этом ненефтяной сектор продемонстрировал умеренный рост на уровне 2,4%», - отмечает банк. Согласно оценкам ЕБРР, в 2018 году рост ВВП Азербайджана составит 2%.

ЕБРР также подчеркивает, что национальная валюта Азербайджана в первом квартале стабилизировалась на фоне стабилизации цен на нефть на уровне 50-55 долларов за баррель. «Инфляция в Азербайджане в первом квартале ускорилась до 13,2% в годовом исчислении», - отмечает банк. По оценкам аналитиков ЕБРР, в 2017 году банковское кредитование будет оставаться низким на фоне консолидации в банковском секторе, жесткой монетарной политики, сложностей с манатной ликвидностью. При этом банк подчеркивает, что Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, которые на конец 2016 года оцениваются в 37,1 млрд. долларов.