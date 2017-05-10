Строительство TAP временно приостановлено на территории Албании

2017-05-10 14:01 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Работы на территории строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании из-за археологических находок приостановлены на один месяц, говорится в сообщении, размещенном на сайте консорциума TAP AG в среду.

Как сообщается, в ходе работ по очистке маршрута ТАР были обнаружили остатки древнего поселения вблизи села Туран в Корче (Албания).

«Согласно предварительной оценке, проведенной экспертами TAP по культурному наследию, это поселение под открытым небом относится к периоду с раннего железного века (10 - 9 вв. до н.э.) до позднеримского периода (4 -6 вв. н.э.)», - говорится в сообщении.

Ожидается, что строительные работы в рамках TAP будут возобновлены в течение месяца после получения отчетов от соответствующих учреждений.

Трубопровод ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

(Автор: Ляман Зейналова)