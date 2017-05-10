Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом и Сирию

2017-05-10 14:04 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-американских отношений, ход урегулирования в Сирии, а также проблемы внутрироссийской повестки дня, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами на совещании затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", - сообщил Песков.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Лавров, который прибыл в США с трехдневным визитом, проведет 10 мая в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Министра также примет президент США Дональд Трамп. После этого Лавров направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Формат контактов Лаврова в Вашингтоне повторяет график встреч Тиллерсона в Москве 12 апреля. Тогда американский дипломат провел переговоры с главой МИД, а затем их обоих принял президент РФ.

Сирийская проблематика

Песков сообщил, что на совещании также понималась тема сирийского урегулирования. "Состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения", - сказал он.

На минувшей неделе делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

По сообщению Минобороны РФ, по состоянию на среду обстановка в зонах деэскалации стабильная. Кроме того, за последние сутки подписаны три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1495.

Вместе с тем российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама. Турецкая часть представительства зафиксировала восемь нарушений.