BP прекратил социальные инвестиции в Азербайджане

2017-05-10 14:20 | www.oxu.az | 3

В первом квартале 2017 года компания BP не выделила ни маната на социальные инвестиционные проекты в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Marja, это показывают отчеты по итогам первого квартала 2017 года.

BP и ее партнеры по проектам в первом квартале 2016 года затратили 0,34 млн долларов на проекты социальной направленности в Азербайджане. В общей сложности в 2016 году на это было затрачено 1,51 млн долларов.

В 2015 году BP и ее партнеры выделили 4,5 млн долларов на проекты социальной направленности в Азербайджане, а в 2014 году - 5,87 млн долларов.

У.А.

