Как переоформить квартиру на племянника?

2017-05-10 14:06 | www.trend.az | 3

Вопрос:

Уважаемый господин Шнеер! Несколько лет назад я получила в ЗАГСе Наримановского района Баку дубликат потерянного мною своего свидетельства о рождении. В новом документе в графах о месте рождения - район, город и страна - стоят прочерки. Тогда, к сожалению, я не обратила на это внимания. Сейчас, когда мне нужно переоформить квартиру на племянника, у меня не принимают дубликат метрики, требуя уточнения этих данных. В министерстве юстиции мне объяснили, что это произошло потому, что в ЗАГСе того района не было архива, или же этой информации не было указано в оригинале. Но я помню, что в самой метрике эти данные имелись. Иначе мне выдали бы удостоверение личности, где как раз указаны место рождение – Баку, Азербайджан.

Подскажите, как мне восстановить полноценный документ с указанием всех этих сведений.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Для продажи или иных действий, связанных с квартирой, информация о месте вашего рождения не требуется. Обжалуйте действия соответствующего органа в судебном порядке.

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